Ramazan Öncesi Destek Başladı! İzmir’de 65 Bin Eve Gıda Paketi

Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek çalışmaları kapsamında ramazan öncesinde gıda paketi dağıtımını başlattı. Sosyal Yardım Takip Sistemi’ne kayıtlı 65 bin hane için hazırlanan paketler, ramazan ayı boyunca vatandaşların evlerine teslim edildi.

“Her zaman yanındayız”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan sosyolog Gonca Altıntaş Küçükgöz, toplam 65 bin hane için hazırlanan paketlerin ramazan süresince dağıtılacağını belirtti. Küçükgöz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerin kesintisiz süreceğini ifade etti.

Vatandaşlardan teşekkür

Desteklerden yararlanan vatandaşlar yardımların aile bütçelerine önemli katkı sunduğunu dile getirdi. Nilüfer Demir Bağca, gıda ve temizlik desteklerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Güler Utlu, eşinin sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını, yapılan yardımların temel ihtiyaçları karşılamada etkili olduğunu söyledi. Elif Mengücek ise destekler için teşekkür etti.

Pakette neler var

Dağıtılan gıda paketlerinde mercimek, pirinç, kuru fasulye, nohut, makarna, bulgur, salça, un, sıvı yağ, tuz, çay ve şeker yer aldı.

Kahvaltı paketi uygulaması

Belediye, 2026 yılının ocak ayında hayata geçirilen uygulama kapsamında 24 bin haneye kahvaltı paketi dağıtımı gerçekleştirdi.