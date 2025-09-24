Son Mühür- AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, Çiğli Belediyesi'nde işçilerin maaş alamaması nedeniyle başlattığı iş bırakma eylemi sonucu sokakların çöp yığınlarıyla dolmasını sert bir dille eleştirdi. Özdemir, yaşanan çöp krizini CHP'nin belediyecilik anlayışının bir yansıması olarak değerlendirirken, bu durumun beceriksizlik ve liyakatsizlikten kaynaklandığını iddia etti.

"Çiğli, kaosun merkezi haline geldi"

Başkan Özdemir, Çiğli Belediyesi'nin hizmet üretmek yerine kaosun adresi olduğunu savundu. "İşten çıkarmalarla kendi içlerindeki parti kavgalarını işçilerin sırtına yükleyen bu anlayış, bugün Çiğli halkını da mağdur etmektedir" diyen Özdemir, işçilerin alın terinin karşılığını alamadığını ve bu durumun hizmet kalitesini doğrudan etkilediğini belirtti. Çöp yığınlarının sadece Çiğli'ye özgü olmadığını, İzmir'in diğer CHP'li belediyelerinde de benzer sorunların yaşandığını ifade eden Özdemir, "Bu tablo, CHP’nin belediyecilik anlayışının bir yansımasıdır. Bu yaşanan ne ilktir ne de son olacaktır" şeklinde konuştu. Özdemir, Çiğli'nin her geçen gün geriye gittiğini ve halkın çöp kokusuna mahkûm edildiğini söyledi.

Harmandalı çöp alanına ilişkin kritik uyarı

Konuşmasında İzmir'in kanayan yarası olan Harmandalı Çöp Depolama Alanı'na da değinen Özdemir, bu alanın 1992 yılından beri vahşi depolama yöntemiyle kullanıldığına dikkat çekti. Yıllar önce 15 yıllık ömür biçilen bu alanın, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir tesis kazandıramaması nedeniyle kapasitesinin çok üzerinde kullanıldığını belirtti.

Danıştay'ın kapatma kararı sonrası hükümetin, İzmirlileri düşünerek geçici bir döküm alanı tahsis ettiğini hatırlatan Özdemir, bu durumun rehavete yol açmaması gerektiğini vurguladı. "İzmir artık bu vahşi depolama utancından kurtulmalıdır. Çiğli, çöpün merkezi olmaktan çıkarılmalı, modern ve çevreci çöp tesisleri ivedilikle kente kazandırılmalıdır" diyerek sorunun köklü bir çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu. Özdemir, bu sürecin takipçisi olacaklarını ve ilçenin çıkarlarını savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.