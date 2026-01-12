Son Mühür- CHP milletvekillerinin, asgari ücret ile en düşük emekli aylığının 39 bin liraya yükseltilmesi talebiyle TBMM Genel Kurulu’nda başlattığı “Meclis’i terk etmeme” eylemi beşinci gününde sürüyor. Eylem kapsamında CHP’li isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Aytekin: Hak alınana kadar Meclis’teyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, eylemin beşinci gününde yaptığı değerlendirmede, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti. Aytekin, milletvekillerinin Meclis’te bulunma gerekçesinin emeklilerin haklarını savunmak olduğunu vurguladı.

Sosyal medyadan video paylaşımı

Aytekin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Emeklilere maaş yerine harçlık verenleri Meclis’e bekliyoruz” ifadesini kullandı. Videolu mesajında, eylemin kararlılıkla devam ettiğini belirten Aytekin, emeklilerin yaşam koşullarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

“Emeklilerin yaşam mücadelesi sürdürülüyor”

Türkiye’de 16-17 milyon emeklinin geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden Aytekin, mevcut ekonomik koşullar altında emeklilerin ayakta durmakta zorlandığını söyledi. CHP’nin bu durumu değiştirmeyi hedeflediğini belirten Aytekin, emeklilerin haklarının teslim edilene kadar Meclis’ten ayrılmayacaklarını kaydetti.