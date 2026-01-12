Son Mühür- Basın İlan Kurumu (BİK), kuruluşunun 65. yılı ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü, medya dünyasını yakından ilgilendiren dev bir organizasyonla kutladı. 9 Ocak tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler” başlıklı panel, sektörün lider isimlerini ve basın mensuplarını bir araya getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ve BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay’ın açılış hitaplarıyla başlayan etkinlikte, geleneksel gazeteciliğin teknolojik dönüşümü ve dijital ekosistemdeki yeni yetkinlik ihtiyaçları derinlemesine ele alındı.

BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan birlik ve teşekkür mesajı

Panelin ardından bir değerlendirme paylaşımı yapan BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’a fiziki olarak gelemeyen ancak dijital mecralar üzerinden katkı sunan basın mensuplarını da unutmayan Çay, organizasyona teşrif ederek kendilerini onurlandıran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’a şükranlarını sundu. Çay, farklı yayın organlarında görev yapan temsilcilerin aynı çatı altında buluşmasının, basın camiasının ortak değerler etrafında kenetlenme iradesini simgelediğini vurguladı.

Dijital çağın gereklilikleri ve mesleki yetkinlikler

Etkinlik süresince uzman konuşmacılar eşliğinde; yapay zekanın haber üretim süreçlerindeki stratejik rolü, veri madenciliği ve dijital medya ekosisteminin sunduğu yeni fırsatlar tartışıldı. Genel Müdür Abdulkadir Çay, bu buluşmanın sadece teknik bir bilgilendirme toplantısı değil, aynı zamanda basın camiasının bilgi birikimini zenginleştirecek ve mesleki yetkinlikleri güçlendirecek bir gelecek perspektifi olduğunu ifade etti. Değişen medya düzenine ayak uydurmanın hayati önem taşıdığına dikkat çekilen panelde, dijital araçların haberciliğin doğruluğunu ve güvenilirliğini pekiştirecek birer enstrüman olarak kullanılması gerektiği üzerinde duruldu.

Geleceğin medyasına ortak perspektif

Panelin basın camiası için ortak bir yol haritası oluşturacağına inandığını belirten Abdulkadir Çay, bu tür birlikteliklerin demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olan basının rolünü daha da güçlendireceğini söyledi. Dijital dönüşümün getirdiği yeniliklerin gazetecilik etiği ile harmanlanmasının önemine değinen Çay, bu köklü dönüşüm sürecinde doğru ve güvenilir habercilik anlayışının sarsılmaz bir kararlılıkla korunacağını ifade etti. BİK Genel Müdürü, dijital çağın gerekleriyle uyum içinde basın sektörünü geleceğe taşımaya kararlı olduklarını belirterek tüm katılımcılara saygı ve selamlarını sundu.