Manisa’nın Salihli ilçesinde zeytin üreticilerine yönelik önemli bir uyarı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 17–19 Ekim 2025 tarihleri arasında zeytin sineğine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapılması gerektiğini duyurdu.

Zeytin sineği kalite kaybına neden oluyor

Yetkililer, özellikle yeşil daneleri hedef alan zeytin sineğinin, meyvede vuruk ve kalite kaybına yol açtığını belirtti. Zararlıya karşı zamanında mücadele edilmemesi durumunda, ürünün hem kalitesinde hem de piyasa değerinde ciddi düşüşler yaşandığı ifade edildi.

Siyahlaşan zeytinlerde ilaçlamaya gerek yok

Açıklamada, çoğunluğu siyahlaşmış ve kısa süre içinde hasat edilecek bahçelerde ilaçlamaya gerek olmadığı vurgulandı. Üreticilerin, bahçelerindeki meyve durumuna göre karar vermesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Yetkililer, “Bahçenizdeki meyve durumunu mutlaka kontrol edin. Yeşil dane yoğunluğu fazlaysa ilaçlama yapın. Yalnızca ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanın. İlaçlama sonrası bekleme süresine dikkat edin ve buna göre hasat planlayın. Şüphe durumunda İlçe Tarım Müdürlüğü’nden destek alın” ifadelerini kullandı.

Hasat öncesi süreye dikkat edilmeli

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilaçlama yapılan bahçelerde ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresine mutlaka riayet edilmesi gerektiğini hatırlattı. Bu sürenin göz ardı edilmesinin hem sağlık açısından risk oluşturabileceği hem de yasal sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.