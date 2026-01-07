Hamavi, Şara’nın dini işlerden sorumlu danışmanı Abdurrahim Attun’un da olay sırasında ağır şekilde yaralandığını iddia etti. Aynı anlatımda, Şara’nın bir süre sonra Tanaf Üssü’nden geldiği belirtilen bir İngiliz ekibi tarafından koruma altına alındığı öne sürüldü. Hamavi’ye göre saldırının kamuoyuna duyurulmamasının gerekçesi, “istikrarsızlık yaşanmaması” olarak gösterildi.

Salih El Hamavi, Nusra Cephesi’nin kurucu kadrosunda yer alan isimlerden biri olarak biliniyor. Bazı kaynaklarda Hamavi’nin örgütün ideoloğu olduğu belirtilirken, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan bilgi edinebilecek bir konumda bulunduğu da öne sürülüyor. Nusra Cephesi’nin daha sonra isim değiştirerek Heyet’ül Tahrir Şam’a dönüştüğü hatırlatılırken, Hamavi’nin bir dönem Şara’ya yakın olduğu, ancak daha sonra sert eleştiriler yönelterek ondan uzaklaştığı ifade ediliyor.

'Türkiye' ayrıntısı

Öte yandan, radikal cihatçı grupların son dönemde Ahmet El Şara’ya yönelik eleştirilerini artırdığı bildiriliyor. Bu grupların, Şara’nın “eski ilkelerini terk ettiği” ve “Batı’nın çizgisine yaklaştığı” gerekçesiyle tepki gösterdiği, bazı grupların ise Türkiye ile ilişkilerini hedef aldığı ifade ediliyor. Ensar es-Sünne ve Hurras ed-Din gibi oluşumların Şara’ya karşı mücadele kararı aldığı öne sürülürken, gerginliğin 10 Kasım’da Şara’nın Beyaz Saray’da ağırlanması ve DAEŞ karşıtı koalisyona katılması iddialarıyla daha da tırmandığı belirtiliyor.