Son Mühür - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara’nın 30 Aralık’tan bu yana kamuoyunda görünmemesi, suikast iddialarını yeniden gündeme getirdi. İddiaların yayılmasıyla birlikte, Şara’nın alışveriş yaparken çekildiği öne sürülen bir video servis edildi; iddiaların kaynağı olarak ise Nusra Cephesi’nin kurucularından Salih El Hamavi gösterildi.
12 dakika süren çatışma
Bölgeyi yakından takip eden gazeteci Fehim Taştekin’in aktardığına göre, Hamavi 30 Aralık’ta Şara’nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda rutin bir toplantı sırasında saldırıya uğradığını iddia etti. Hamavi’nin anlatımına göre, önce bir patlama meydana geldi, ardından ateş açıldı ve saray muhafızları arasında çatışma çıktı. İddiaya göre, olay yaklaşık 12 dakika sürdü; Şara’nın göğsüne bir şarapnel parçası isabet etti ve kargaşa sırasında yüzünde morluk oluştu.
Danışmanı da yaralandı
Hamavi, Şara’nın dini işlerden sorumlu danışmanı Abdurrahim Attun’un da olay sırasında ağır şekilde yaralandığını iddia etti. Aynı anlatımda, Şara’nın bir süre sonra Tanaf Üssü’nden geldiği belirtilen bir İngiliz ekibi tarafından koruma altına alındığı öne sürüldü. Hamavi’ye göre saldırının kamuoyuna duyurulmamasının gerekçesi, “istikrarsızlık yaşanmaması” olarak gösterildi.
Nusra Cephesi'nin kurucusu
Salih El Hamavi, Nusra Cephesi’nin kurucu kadrosunda yer alan isimlerden biri olarak biliniyor. Bazı kaynaklarda Hamavi’nin örgütün ideoloğu olduğu belirtilirken, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan bilgi edinebilecek bir konumda bulunduğu da öne sürülüyor. Nusra Cephesi’nin daha sonra isim değiştirerek Heyet’ül Tahrir Şam’a dönüştüğü hatırlatılırken, Hamavi’nin bir dönem Şara’ya yakın olduğu, ancak daha sonra sert eleştiriler yönelterek ondan uzaklaştığı ifade ediliyor.
'Türkiye' ayrıntısı
Öte yandan, radikal cihatçı grupların son dönemde Ahmet El Şara’ya yönelik eleştirilerini artırdığı bildiriliyor. Bu grupların, Şara’nın “eski ilkelerini terk ettiği” ve “Batı’nın çizgisine yaklaştığı” gerekçesiyle tepki gösterdiği, bazı grupların ise Türkiye ile ilişkilerini hedef aldığı ifade ediliyor. Ensar es-Sünne ve Hurras ed-Din gibi oluşumların Şara’ya karşı mücadele kararı aldığı öne sürülürken, gerginliğin 10 Kasım’da Şara’nın Beyaz Saray’da ağırlanması ve DAEŞ karşıtı koalisyona katılması iddialarıyla daha da tırmandığı belirtiliyor.