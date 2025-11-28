Son Mühür- CHP lideri Özgür Özel, 39.Olağan kurultayının açılış konuşmasında,

''Bu salondan bir iktidar perspektifi, bir iktidar yürüyüşü ve CHP'nin iktidarı için ortaya koyacağı bir hükümet programı ortaya çıkacak'' mesajı vermişti.

Özel'in iktidar yürüyüşü için kapıyı açtığı kurultayda tüzük komisyonundan beklenen karar çıktı.



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Divan başkanlığı yapacağı kurultaya yönelik kulis bilgilerinde, Özgür Özel'im elini rahatlatmak için 60 kişiden oluşan Parti Meclisi'nin 80 kişiye çıkartacağı konuşuluyordu.

Özel'in isteğiyle gündeme gelen talep tüzük komisyonundan geçti.

Kurultayın ikinci gününde gerçekleştirilecek genel başkan seçimine tek aday olarak girmesine kesin gözüyle bakılan Özgür Özel, 80 kişilik PM için 72 kişilik anahtar listesi hazırlayacak.

Kalan 8 isim, 12 kişinin aday gösterileceği Bilim Kurulu içinden seçilecek.



Kimlerin adı geçiyor?



Kurucusu olduğu Memleket Partisi'ne veda ederek CHP'ye dönüş yapan Muharrem İnce dışında merkez sağ partilerden gelen isimlerin ağırlıkta olduğu bir anahtar liste bekleniyor.

Demokrat Parti'den gelen Cemal Enginyurt ve Salih Uzun dışında, Gelecek Partisi kökenli Serkan Özcan, DEVA'dan gelen Evrim Rızvanoğlu ve Seda Kaya Ösen, İYİ Parti'den gelen Adnan Beker, Bahadır Erdem ve Ümit Özlale'nin de Özgür Özel'in anahtar listesinde olacağı konuşuluyor.



Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Bilim Kurulu listesinden aday gösterilmesi için bastırdığına dair iddiaları gündeme getirse de, Genel Merkez'den gelen kulis bilgilerinde bu türden bir adımın olmayacağı belirtiliyor.