Kahramanmaraş'ın merkez ilçelerinden Onikişubat'a bağlı Şahinkayası Mahallesi, meydana gelen beklenmedik bir doğa olayıyla sarsıldı. Bölgede gerçekleşen kuvvetli bir toprak kayması (heyelan) nedeniyle, halihazırda yapım aşamasında olan kırsal konut projesindeki altı (6) yapı büyük ölçüde hasar gördü. Olayın hemen ardından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, ilgili tüm acil durum ve teknik ekipler derhal bölgeye sevk edildi.

İnşaat alanında kısmi göçük ve maddi hasar

Edinilen bilgilere göre, yer yer toprak kütlelerinin hareket ettiği Şahinkayası bölgesinde, zemin kayması nedeniyle inşaat safhasındaki evlerin bir kısmı toprağın altında kaldı. Konutların temelden çatıya kadar ilerleyen yapım süreci göz önüne alındığında, bu durumun büyük bir maddi hasara yol açtığı tahmin edilmektedir. Olayın can kaybı veya yaralanma ile sonuçlanmaması tek teselli kaynağı oldu. Zira, zarar gören konutların henüz yerleşime açılmamış olması ve içinde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Jeolojik inceleme başlatıldı

Toprak kaymasının nedeni ve yol açtığı hasarın boyutu, olay yerine ulaşan uzman ekipler tarafından detaylıca incelenmeye başlandı. İlk tespitler, bölgenin jeolojik yapısının ve son dönemdeki zemindeki hareketliliğin heyelana neden olduğunu işaret ediyor. Yetkililer, hasar gören konutların taşıyıcı sistemlerinin ne ölçüde etkilendiğini belirlemek üzere teknik bir rapor hazırlayacak. Ayrıca, bölgedeki diğer yapıların güvenliğini sağlamak ve benzer olayların tekrarlanmasını önlemek amacıyla geniş çaplı bir zemin etüdü başlatılması kararlaştırıldı. İnşaat firması ve ilgili kamu kurumları, zararın tespiti ve bölgenin yeniden güvenli hale getirilmesi için koordineli bir çalışma yürütecek. Çevre sakinleri, projenin geleceği ve kendi konutlarının güvenliği konusunda endişeyle gelişmeleri takip ediyor.