Son Mühür / CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü yayımladığı mesajla kutladı. Özel, mesajında Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasında gösterilen kararlılığı ve fedakarlığı vurgulayarak, şehitleri rahmetle andı, gazilere ise minnetlerini iletti.

“Rahmetle anıyoruz”

Mesajında CHP Lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün kardeş ülkemiz Can Azerbaycan’ın Zafer Günü. Bundan beş yıl önce onurlu ve kararlı bir mücadeleyle, Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşmasını Azerbaycan’la tek yürek olarak kutluyoruz. Karabağ için canını feda eden şehitleri rahmetle anıyor, gazilere minnetlerimizi sunuyoruz.”