Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde saat 09.00 civarında 2 katlı bir parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek, iş yerinin yanındaki binanın çatısına da sıçradı.
Ekipler yangını söndürdü
Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa süre içinde ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
6 kişiden acı haber
Vali İlhami Aktaş, Dilovası’nda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Aktaş, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Olayın başladığı sırada alevler içinde kalan bir işçiyi hortumla söndürdüğünü anlatan mahalle sakini Mehmet Düzgüner, şunları söyledi:
"Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hotumla adamı söndürdüm. İçerden sesler geldi ancak ateşten içeri giremedim. İçerde 4-5 kişi olduğunu söylüyorlar. İçerde bağırma sesleri geliyordu ancak içeri giremedim"