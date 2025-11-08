Vali İlhami Aktaş, Dilovası’nda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Aktaş, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayın başladığı sırada alevler içinde kalan bir işçiyi hortumla söndürdüğünü anlatan mahalle sakini Mehmet Düzgüner, şunları söyledi:

"Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hotumla adamı söndürdüm. İçerden sesler geldi ancak ateşten içeri giremedim. İçerde 4-5 kişi olduğunu söylüyorlar. İçerde bağırma sesleri geliyordu ancak içeri giremedim"