Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için ayrı ayrı davalar açtı. Açılan dosyalar 15 Şubat 2024’te Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi. İlk duruşma 17 Nisan’da yapıldı.

İlk aşamada istenen belgeler

İlk duruşmada, Çankaya 4 No’lu İlçe Seçim Kurulu’ndan 21. Olağanüstü Kurultay’a dair katılım listesi ve mazbata, ayrıca YSK kararlarının celbi istendi. İkinci celse 26 Mayıs’ta yapıldı ve CHP Genel Merkezi’nden kurultay tarihinde yürürlükte olan parti tüzüğü talep edildi. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan da yürütülen soruşturmanın durumu soruldu.

“Oylamaya hile karıştırma”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 Haziran’da soruşturmasını tamamladı ve iddianame hazırladı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, 12 isim hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası istendi. Şüpheliler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bulunuyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Üçüncü ve dördüncü celseler

30 Haziran’daki üçüncü celsede, ceza dosyasının mahkemeye ulaştığı açıklandı. Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, kurultay divan başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tarafsız davranmadığını savunarak, kurultayın “mutlak butlan”la geçersiz olduğunu öne sürdü. CHP avukatları ise mahkemelerin kongre seçimlerini inceleme yetkisi olmadığını dile getirdi.

Mahkeme, ceza yargılamasına ilişkin görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 8 Eylül’e bıraktı. Ancak CHP avukatlarının talebiyle duruşma 15 Eylül’e ertelendi.

İstanbul’daki dosyalar da davaya dahil oldu

Bu süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 10 kişi hakkında iddianame hazırladı. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Öte yandan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi sonucunda seçilen yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırdı.

Dosyalar birleştirildi

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul’daki ceza ve hukuk dosyalarının da incelenmesine karar verdi. Beşinci celse öncesinde bu dosyalar da dava dosyasına eklendi.