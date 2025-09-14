Son Mühür- Sadece basketbolseverlerin değil, 85 milyonun kalbinin attığı yer Letonya'da devam eden Avruğa Basketbol Şampiyonası'ydı.

Ergin Ataman liderliğindeki 12 Dev Adam'ın yarı finaldeki rakibi kadrosunda Giannis Antetokumpo gibi NBA'da MVP ödülünü kazanmış Yunanistan'dı.

Basketbol tarihinin en zevkli karşılaşmalarından birinde, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Cedi Osman ve Larkin önderliğindeki Türk Milli takımı olağanüstü bir oyunla rakibini 94-58'lik skorla yenmeyi başararak finalde Almanya'nın rakibi oldu.

Karşılaşma sona erdi ancak daha son düdük çalmadan ilginç bir tartışmanın da fitili ateşlendi.

Karşılaşmanın sonucunun belli olmaya başladığı anlarda TRT spikerinin ''Denize döktük, denize'' söylemi bir anda yeni bir tartışma başlattı.

İlk hamle Alperen Şengün'den...

Bir sonraki hamle turnuvanın en büyük MVP adayı Alperen Şengün'den geldi.

Şengün de ''İyi gelmez mi hiç deniz havası'' mesajı dikkat çekti.

Erhan Afyoncu'dan net mesaj...

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu da karşılaşmanın oynandığı 12 Eylül tarihinin 9 Eylül'den sadece üç gün sonra olduğuna göndermede bulunarak, ''Denize döktük'' polemiğinin bir parçası olan paylaşıma imza attı.



Benden Selam Söyle Anadolu kitabıyla gönderme...



Sosyal medyada ''Denize döktük'' paylaşımına destek verenler kadar karşı çıkanlar da vardı.

Erhan Afyoncu'nun paylaşımına göndermede bulunan gazeteci Doğan Durgun,

Yunan askeri mi denize döküldü, yoksa Egeli, vatandaşımız olan Rum aileler mi? Dido Sotiriyu'nun Benden Selam Söyle Anadolu'ya kitabını bari okuyun. Komünist bir Yunan askerin gözünden Türk-Yunan Savaşını anlatır. Bir yerde bile Yunan devleti ve askerini öven cümle yoktur. Ne var ki, kimlerin denize döküldüğünü de bir güzel anlatır. Önce hayatını okuyun, sonra romanını... Belki resmi tarih dışında birkaç yeni şey öğrenirsiniz...'' hatırlatmasında bulundu.