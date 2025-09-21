Son Mühür- İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak tutuklanan CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yerine başkanvekili seçmek için bugün olağanüstü meclis toplantısı düzenlendi. Sabah 10.00’da başlayan oturumda gün boyu süren oylamalara rağmen sonuç alınamadı.

Toplantı öncesinde belediye binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların süreci takip edebilmesi için belediye bahçesine dev ekran kuruldu.

İki aday yarıştı

Seçimde Cumhuriyet Halk Partisi 18 üyesiyle İbrahim Kahraman’ı aday gösterirken, Cumhur İttifakı 15 üyeyle İbrahim Akın’ı destekledi. Meclisteki dengeleri değiştiren ise CHP listesinden seçildikten sonra istifa eden ve bağımsız kalan 4 üye oldu.

İlk turda bağımsızların etkisi

Yapılan ilk turda CHP adayı İbrahim Kahraman 18 oyda kalırken, Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın, bağımsız üyelerin de desteğini alarak 19 oya ulaştı. Ancak hiçbir aday, meclis üye tam sayısının üçte ikisi olan 26 oyu bulamayınca ikinci tura geçildi.

Geçersiz oy tartışmaları

İkinci turda oylar 18’e 18 eşit çıktı. Bu eşitliğin nedeni, bir pusulanın “önceden mühürlendiği” gerekçesiyle geçersiz sayılmasıydı. Tansiyonun yükseldiği bu turdan da sonuç çıkmadı.

Üçüncü turda da tablo değişmeyince, basit çoğunluğun yeterli olacağı dördüncü tura geçildi.

Dördüncü turda da sonuç yok

Kritik dördüncü turda yine bir oy pusulası usule aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Sonuç 18’e 18 eşitlik olarak açıklanınca mecliste kriz yaşandı. Eşitliğin bozulmaması üzerine kura çekimiyle belirlenecek.