Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay’a ilişkin “şaibe” iddialarıyla açılan ceza davasının ikinci duruşması bugün görülüyor. Davada, aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bulunduğu 12 sanık yargılanıyor.

Dava usulsüzlük iddialarıyla açıldı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı öne sürülerek açılan dava kapsamında, sanıklar hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlaması yöneltiliyor. Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca sanıkların 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

İlk duruşmada erteleme kararı verilmişti

Davanın ilk duruşması 4 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. İlk duruşmada, Anayasa Mahkemesi’nin ret kararının henüz dosyaya ulaşmaması gerekçesiyle yargılamaya devam edilememiş, ayrıca taraf avukatlarının eksiklerin giderilmesine yönelik talepleri üzerine duruşma ertelenmişti. Dosyada mağdur sıfatıyla yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşmaya katılmaması da erteleme nedenleri arasında gösterilmişti.

Sanıklar ve taraflar

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise müşteki olarak yer aldı. Sanıklar arasında Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Çelik, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş bulunuyor.

Suçlamanın kapsamı

Savcılık, 38. Olağan Kurultay’da yapılan genel başkanlık seçiminde oy kullanma sürecine müdahale edildiği ve oylamaya hile karıştırıldığı iddiasını gündeme getiriyor. Sanıklar, bu iddialar kapsamında ceza yargılamasıyla karşı karşıya bulunuyor.