Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşiyor. Kurultayın ilk gününde, partinin yeni programı ile Parti Meclisi'nin üye sayısını 60'dan 80'e çıkaran tüzük değişikliği oylanarak kabul edildi. Programda yapılan değişikliklerle birlikte PM kulisleri hareketlenirken; isimler de bir bir konuşulmaya başladı.

Engin Özkoç’a ‘kesin’ gözüyle bakılıyor!

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a geçtiğimiz kurultayda anahtar listesinde yer vermesi dikkatleri çekmişti. Özkoç’un yeni dönemde de Parti Meclisi’nde yer aldığı ifade ediliyor.

İzmir’de hangi isimler PM’de yer alacak?

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda İzmir’i temsilen görev yapan Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Gökçe Gökçen ile PM üyesi Deniz Yücel’in yeni dönemde hangi pozisyonlarda yer alacağı merak konusu. Ayrıca, PM Listeleri için ismi geçen bir diğer İzmir milletvekili ise Yüksel Taşkın. Genel Başkan Özgür Özel’in oluşturacağı yeni ekipte İzmir’in nasıl temsil edileceği, kulislerde öne çıkan başlıklardan biri.

Mansuroğulları’nın istifası dikkat çekti

Parti Meclisi için adı geçen isimlerden biri de İZENERJİ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erdal Mansuroğulları oldu. Mansuroğulları, son yerel seçim döneminde Çiğli Belediye Başkan aday adaylığıyla öne çıkmıştı. Mansuroğulları’nın İZENERJİ’deki görevinden istifa ettiği bildirildi. Mansuroğulları’nın bir dönem Deniz Yücel’e yakın siyaset yapan isimler arasında olduğu biliniyor.