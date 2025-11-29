İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede metrekareye 165 kilogramın üzerinde yağış düşen Karaburun'da yağışın ilk dakikalarından itibaren riskli noktalarda konuşlandı. Çalışmaları yakından takip eden İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Dere tabanlarında biriken malzemeyi, kökleri, ağaç parçalarını ve akışa engel olabilecek tüm unsurları yağış öncesi temizledik. Bu hazırlık yapılmamış olsaydı dünkü yağışta çok daha ciddi taşkınlar yaşanabilirdi” dedi.



İZSU’nun yağış sezonu başlamadan önce Karaburun’da yürüttüğü kapsamlı dere temizlikleri, mazgal–ızgara bakımları ve hat kontrolleri, taşkın riskini azaltarak suyun kontrollü şekilde tahliyesini sağladı. Dün Karaburun da yoğun yağış alan ilçelerden biri oldu. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan yoğun yağış alan mahalleleri tek tek ziyaret etti.





Yağış öncesi kapsamlı temizlik

Son yıllarda yağış rejimi düzensizleştiği için özellikle kıyı ilçelerdeki önleyici bakım çalışmalarını çok daha erken döneme çektiklerini ifade eden İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, “Karaburun’da dere tabanlarında biriken malzemeyi, kökleri, ağaç parçalarını ve akışa engel olabilecek tüm unsurları yağış öncesinde temizledik. Bu hazırlık yapılmamış olsaydı dünkü yağışta çok daha ciddi taşkınlar yaşanabilirdi. Tüm ekiplerimiz sahadaydı. Yağış etkisini kaybedene kadar Karaburun ve çevre mahallelerde teyakkuzda olmaya devam edeceğiz” dedi.



Tam zamanında müdahale

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yağışların ardından bazı evlerde su baskını yaşandığını belirterek, “Yağış başladığı andan itibaren Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada koordineli biçimde çalıştı. Bazı mahallelerimizde evleri su alan vatandaşlarımız oldu. İlk andan itibaren müdahale ettik, gerekli tahliye ve temizlik işlemleri yapıldı. Zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.



Büyükşehir'e teşekkür

Karaburun’un Tepeboz Mahallesi Muhtarı Mihriban Vatansever ise yaşanan afetin boyutunun çok büyük olduğunu dile getirerek, “Çok büyük bir felaket yaşadık ama İZSU ekipleri derelerimizi önceden temizlemeseydi bugün çok daha ağır sonuçlarla karşılaşırdık. Başkanlarımıza ve sahada çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bu yağışta yapılan çalışmaların etkisini gördüklerini ifade eden Küçükbahçe Mahallesi Muhtarı Gizem Dağdelen, “Özellikle dere yataklarında yapılan temizlik çalışmaları olmasaydı bu yağışta çok daha büyük bir afet yaşanabilirdi. Bazı evlerde su baskını oldu ama ekipler hızlıca müdahale etti. Sahadaki koordinasyon sayesinde mahallemiz büyük bir zarardan kurtuldu” şeklinde konuştu.



Büyükşehir ekipleri 210 noktaya müdahale etti

Yağışın etkili olduğu saatlerden itibaren 155'i ev, 41'i iş yeri, 5'i araç, 9'u diğer alanlar olmak üzere 210 olaya müdahale eden ekipler, su tahliye işlemleri ve güvenlik önlemleriyle kent genelinde yaşamın normale dönmesi için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekipleri, yurttaşları güvenli alanlara tahliye ederek gerekli yardım ve yönlendirmeleri sağladı. İZSU, yüksek kotlardan gelen yüzeysel akışların yoğunlaştığı güzergâhlarda mazgal ve hat temizliklerini tekrarlarken, riskli noktalar için mobil ekiplerin hazır bekletildiğini duyurdu. Çalışmaların yağış rejimine bağlı olarak devam edeceği belirtildi.