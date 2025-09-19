Son Mühür- CHP'de mutlak butlan tartışmalarının alevlendiği süreçte Özgür Özel ve kurmaylarının bulduğu formül olağanüstü kurultay olmuştu.

Yol haritasını CHP'nin bu konulardaki en deneyimli ismi olarak gösterilen Önder Sav'ın çizdiği yol haritasına göre 15 Eylül'de olası bir mutlak butlan kararı çıkmış olsaydı, 21 Eylül'deki olağanüstü kongre yeniden Özgür Özel'i genel başkanlık koltuğuna oturtabilecek adım olacaktı.

15 Eylül'deki kurultay iptal davasından 24 Ekim'e erteleme kararı çıkınca bu pazar yapılacak olağanüstü kurultayın işlevi de tartışma konusu oldu.

CHP Genel Merkezi'nde kurultay delegelerine,

''21 Eylül Pazar Günü Kurultayımız Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi-Yeni Mahalle'de (son kurultayın yapıldığı yerde) saat 10:00'da başlayacaktır. Konaklama için rezervasyonlarınız 20 ve 21 Eylül için Hilton Garden Inn otelde 2 günlük yapılmıştır.'' mesajı geldi.



Kongre takvimi de işlemeye devam ediyor...



CHP'deki tek hareketlilik Ankara'yla sınırlı değil. Olağan kongre takvimi işleyen partide ilçe kongrelerinin de büyük bir bölümü tamamlanmış durumda.

21 Eylül'de Ankara'da olağanüstü kurultay heyecanı yaşanırken İzmir'de de Konak'ta sandık rekabeti var.



Saygılı uçaktan uçağa koşacak...



İzmir'in 56 kurultay delegesinden biri olan Hüseyin Saygılı hem Konak kongresinde hem de Ankara'daki 22. Olağanüstü kurultayda oy kullanabilmenin formülü peşine düşmüş durumda.

Böyle bir olay daha önce herhalde kimsenin başına gelmemiştir hatırlatmasında bulunan Hüseyin Saygılı, ''Programımı yaptım. Sabah erkenden Ankara'ya geçip kurultay hazirun listesine adımı yazdırıp geri döneceğim. İzmir'de oyumu kullanıp yeniden ilk uçakla Ankara'ya gidip orada da oyumu kullanacağım'' diye konuştu.