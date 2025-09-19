Son Mühür / Merve Turan - İzmir’de yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle, kent genelinde su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri 30 Eylül’e kadar devam edecek. 6 Ağustos’tan bu yana hayata geçirilen kesintiler, gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanıyor.

Kesintiler hangi ilçeleri kapsıyor?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde her 2 günde bir su kesintisi uygulanmaya devam edecek.

Uygulama takvimi belirlendi

Yeni planlamaya göre, birinci bölge olarak belirlenen Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 19, 21, 23, 25, 27 ve 29 Eylül tarihlerinde belirlenen mahallelerde kesintiler yapılacak. İkinci bölge kapsamında Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir’de ise 20, 22, 24, 26, 28 ve 30 Eylül tarihlerinde planlı su kesintileri uygulanacak.

Vatandaşlara uyarı

İZSU, su kesintilerinin olduğu saatlerde vatandaşların tasarruflu kullanım ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu