Son Mühür / Atakan Başpehlivan Delegelerin ve üyelerin yoğun katılımıyla gergin bir atmosferde gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Kongresi’nde, Uğur Yelekli’nin konuşma yaptığı sırada İsmail Kocaoğlu’nun yerinden kalkarak, Yelekli’ye tepki göstermesinin ardından kongre salonunda tansiyon arttı.

Kavganın ardından bir kişi baygınlık geçirdi

Beyaz ve mavi liste taraftarlarının birbirine girdiği kısa süreli sözlü tartışma tarafların birbirine girmesiyle sonuçlanan kavga çok büyümeden diğer delegeler tarafından sonlandırıldı. Tartışmanın ardından kürsüye gelen ilçe başkan adayları Orçun Altanhan ve Serkan Kalmaz destekçilerine sakin olmaları gerektiğini hatırlatarak, birlik mesajı verdiler. Öte yandan kavganın ardından bir üyenin bayıldığı açıklandı.