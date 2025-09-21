Yapılan kimlik kontrolünde, 19 yaşındaki şüphelinin toplamda 20 yılı aşkın süredir kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Suç Dosyası Kabarık Çıktı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan uygulamada durdurulan C.G. isimli şahsın, yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulamasında üç farklı suçtan arandığı belirlendi. Şüphelinin, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma', 'kamu malına zarar verme' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 20 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki İşlemlerin Ardından Cezaevine Gönderildi

Gözaltına alınan 19 yaşındaki C.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle şahıs cezaevine gönderildi.