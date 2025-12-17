Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Konak ilçesinde, 11 Kasım 2024 tarihinde bir apartmanda gerçekleştirilen tahtakurusu ilaçlamasının ardından Altay Toprak Kınalı bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada kritik bir safhaya geçildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporlar üzerine daha önce serbest bırakılan şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı vererek süreci ağırlaştırılmış suçlamalarla mahkemeye taşıdı.

Adli Tıp raporları dosyaya sunuldu

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. ve 5. Adli Tıp İhtisas kurullarından beklenen raporlar dosyaya eklendi. Her iki kurulun sunduğu raporlardaki bilimsel veriler ve zehirlenme bulguları, ilaçlama sürecindeki ağır ihmal ve teknik kusurları gözler önüne serdi. Raporların içeriği, olayın hukuki seyrini "taksir" sınırlarından çıkararak "kast" derecesine taşıyan temel dayanak oldu.

İki şüpheli hakkında yeniden tutuklama kararı

Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ziraat mühendisi ve ona yardımcı olan kişiler hakkında, 11 Aralık 2025 tarihinde Başsavcılık tarafından yeniden gözaltı talimatı verildi. İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen iki şüpheli, Adli Tıp raporlarındaki yeni deliller ışığında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu karar, kamuoyunda infial yaratan olayda adaletin tesisi yolunda önemli bir adım olarak nitelendirildi.

"Kimyasal silah" vurgusuyla müebbet hapis istemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu’ndan yapılan açıklamada, hazırlanan iddianamenin detayları paylaşıldı. Başsavcılık, şüpheliler hakkında "Olası Kast ile Kimyasal Silah Kullanarak Kasten Öldürme" ve "Silahla Kasten Yaralama" suçlarından ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep etti. Hazırlanan bu kapsamlı iddianame, yargılamanın yapılması amacıyla İzmir Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bir bebek ölmüş, bina boşaltılmıştı

11 Kasım 2024’te Kahramanlar Mahallesi’ndeki bir apartmanda yapılan tarımsal ilaçlamanın ardından çevreye yayılan zehirli gaz, 3. katta yaşayan Altay Toprak Kınalı bebeğin yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Aynı binada ikamet eden üç kişinin de ciddi şekilde zehirlendiği olay sonrası bina tahliye edilmiş ve İzmir Valiliği koordinesinde özel ekipler binada arındırma çalışması yapmıştı.