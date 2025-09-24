Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Kongresi’nde yaşanan gerginlikler ve tartışmalar gündemden düşmüyor. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya yakınlığıyla bilinen Serkan Kalmaz’ın başkan seçildiği kongrede usulsüzlük yapıldığı iddia edildi bununla birlikte, Konak ilçe seçim kuruluna, kongre sonuçlarının incelenmesi ve itiraz edilmesi yönünde başvurular yapıldığı öğrenildi.

Delegelere iş vaadi iddiası ortalığı karıştırdı

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen kongrede Serkan Kalmaz ile Orçun Altanhan arasında gerçekleşen çekişmeli kongreyi Kalmaz kazanarak, CHP Konak’ın yeni ilçe başkanı seçilmişti. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun da Kalmaz lehine müdahil olarak, özellikle iş vaatleriyle delegelerin oy tercihlerini değiştirmeye çalıştığı iddia edildi.

Aidatının ödemeyen üyeler oy kullandı

Öte yandan, CHP tüzüğünde yer alan ‘aidat ödemeyen üyeler oy kullanamaz’ kuralına da söz konusu kongrede uyulmadığı öğrenilirken, başta Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’da dahil olmak üzere kongrede oy kullanan birçok ismin aidatlarını ödemediği ve bu sebepten dolayı oylarının geçersiz sayılabileceği öne sürüldü. Ayrıca, konuyla ilgili bir grup partilinin Konak İlçe Seçim Kurulu’na şikayette bulunduğu ve kongrenin incelenmesi gerektiğini istedikleri öğrenildi.