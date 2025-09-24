İzmir'de yaşayan 53 yaşındaki Metin Kurt'un, 1,5 yaşından beri kendisine annelik yapan 96 yaşındaki babaannesi Arziye Kurt ile çektiği videolar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sevgi dolu paylaşımlar, Metin Kurt'un takipçileri tarafından 'Türkiye'nin en iyi torunu' olarak anılmasına yol açtı. Kurt, çocukluk hayalinin gerçek olduğunu belirterek, "Çocukken babaanneme 'ismini dağlara yazdıracağım' derdim. Dağlara yazdıramadım belki ama şimdi herkes onu tanıyor" sözleriyle duygularını ifade etti.

Bir hayat hikayesi

Metin Kurt'un hayat hikayesi, fedakarlığın ve karşılıklı vefanın en güzel örneklerinden biri. Henüz 9 aylıkken babasını kaybeden ve 1,5 yaşında annesinin yeniden evlendirilmesiyle kimsesiz kalan Metin Kurt'u, babaannesi Arziye Kurt büyüttü. Arziye Nine, torununa bakabilmek için yıllarca evlere temizliğe gitti, onu sırtında taşıdı ve hiçbir zaman anne-baba yokluğunu hissettirmedi. Bugün ise Metin Kurt, babaannesinin bu fedakarlığına karşılık veriyor ve ona gözü gibi bakıyor.

Sosyal medya şöhreti: Tesadüfen başlayan bir yolculuk

Başlangıçta sadece anı kalması amacıyla çekilen videolar, kısa sürede binlerce kişiye ulaşarak Metin ve Arziye Kurt'u sosyal medya fenomeni haline getirdi. Metin Kurt, bu ilginin babaannesini çok mutlu ettiğini anlatıyor. "O mutlu oldukça ben daha çok mutlu oluyorum," diyen Kurt, artık kendisini takip edenlerle çok büyük bir aile olduklarını belirtti. Bugüne kadar eşi ve babaannesi dışında ailesi olmadığını söyleyen Kurt, "Şimdi birçok oğlu, kızı ve torunu oldu" ifadeleriyle sosyal medyanın yarattığı bu büyük aileyi tarif etti.

Ailede merhamet ve vefa tohumları

Medikal ürünler üzerine çalışan Metin Kurt, babaannesinden öğrendiği merhametle şimdi kendisinin de yaşlılara ve hastalara destek olmaya devam ettiğini dile getirdi. Eşi Tuğba Kurt da, bu sevgi dolu ilişkiyi destekliyor. Evlendiğinden beri kayınvalidesiyle anne-kız gibi olduklarını söyleyen Tuğba Kurt, "Bana merhameti o öğretti. Onun yanında büyüdüm. Videolarda da hiç adımı dilinden düşürmediği için ben de sayesinde herkes tarafından tanındım" dedi. Arziye Kurt ise torununa duyduğu sevgiyi "Onu hep sırtımda taşıyordum... Şimdi o bana bakıyor" sözleriyle özetledi. Yıllar süren fedakarlığın ardından şimdi de torununun ve gelininin vefasıyla huzurlu bir hayat süren Arziye Nine, bu duygusal hikayenin kahramanı olarak herkesin gönlünde taht kurdu.