Son Mühür / Atakan Başpehlivan İlçe kongre takvimini tamamlayan CHP İzmir’de gözler Ekim ayının ortalarında düzenlenmesi beklenen il kongresine çevrildi. Kooperatif davası yüzünden bir süredir cezaevinde bulunan Şenol Aslanoğlu’nun yerine yeni bir isimin il başkanlığı koltuğuna oturması beklenirken, İzmir’de siyaset yapan birçok CHP’li önemli isimin çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Çağdaş Kaya başkanlık yolunda ilerliyor

Geçmiş yıllardan beri il başkanlık koltuğu için çalışma yürüttüğü bilinen parti sözcüsü Deniz Yücel’e ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a yakınlığıyla bilinen Çağdaş Kaya’nın uzun bir süredir il başkanlığı için çalışmalarını yoğunlaştırdığı ve önümüzdeki günlerde sürecin gidişatına adaylık açıklamasını gerçekleştirebileceği iddia edildi.

Gençliğin eski başkanı yola mı çıkıyor?

Kaya’nın haricinde önceki senelerde CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan ve CHP İzmir’in sevilen isimlerden İrfan İnanç Yıldız’ın da il başkanlığı koltuğu için kolları sıvadığı ve önümüzdeki günlerde çalışmalarını yoğunlaştırarak adaylık için yola çıkabileceği öne sürüldü.

Aziz Kocaoğlu formülü masada

Bununla birlikte ‘ağabey’ formülü noktasında CHP Genel Merkezi’nin eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu da il başkanlığı için değerlendirebileceği öğrenildi.

Sürpriz aday Sengel mi?

Ayrıca, parti içinden edinilen kulis bilgilere göre Çağdaş Kaya gibi CHP İzmir siyasetinde Deniz Yücel’e yakınlığıyla bilinen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in de il başkanlığı için düşünüldüğü ve söz konusu sürecin gidişatına göre CHP Genel Merkezi ile birlikte yeni bir yol haritası çizebilecekleri iddia edildi.