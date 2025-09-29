Son Mühür- Ekim ayının gelmesiyle birlikte İzmir’deki ilçe belediyelerinde olağan meclis toplantılarının hazırlıkları hız kazandı. Belediyeler, Ekim ayı oturumlarında 2026 yılına dair performans programları ve bütçe tasarılarını masaya yatırmaya hazırlanırken, Bornova Belediyesi Meclis gündeminde yer alan bazı maddeler öne çıktı.

27 TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİNDE

Bornova Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan toplam 27 taşınmazın satışı için hazırlanan önerge, meclis gündeminde en dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Belediye Başkanlığı tarafından meclise sunulan teklifte, söz konusu taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi kapsamında satışa çıkarılması talep ediliyor. Hangi taşınmazların satış listesinde yer aldığı ise meclis toplantısında netlik kazanacak.

URLA ORTAKLIĞINDA SERMAYE ARTIRIMI GÜNDEMDE

Bornova Belediyesi’nin ortaklarından biri olduğu “Urla İmar Turizm Teknoloji Hizmetleri Temizlik Otopark Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”ne dair önemli bir karar da meclise sunulacak. Urla Belediye Meclisi’nin daha önce onayladığı 10 milyon TL tutarındaki nakdi sermaye artırımına, Bornova Belediyesi’nin katılım sağlayıp sağlamayacağı konusu mecliste oylanacak.

İZBAŞ İÇİN AYNİ SERMAYE ARTIRIMI TARTIŞMASI

Meclis gündeminde yer alan bir diğer önemli başlık ise, Bornova Belediyesi iştiraki olan İZBAŞ (İzmir Bornova Belediyesi İnşaat Altyapı Ticaret A.Ş.) ile ilgili oldu. Şirketin olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karara göre, belediyeye ait dört taşınmazın 10 yıllık intifa hakkı, 22 milyon 800 bin TL değerinde ayni sermaye olarak şirkete aktarılacak. Söz konusu madde, meclis komisyonlarında oy çokluğu ile kabul edildi. ilgili komisyon raporu tekrar mecliste üyelerin onayına sunulacak