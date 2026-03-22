İzmir'de tarihi Meslek Fabrikası ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı ve haklarının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildiği Meslek Fabrikası binasının tahliye edilmesiyle ilgili yazı Konak Kaymakamlığı tarafından gönderilmişti. Tahliye için verilen süre ise yarın sabah sona erecek. Tahliye süresinin dolmasına kısa bir süre kala ise, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından binayı boşaltmıyoruz açıklaması gelmişti. Cemil Tugay'ın sabah 09:00’dan itibaren bina önünde olacağı öğrenilirken, CHP İzmir örgütlerinin de Halkpınar’daki bina önünde olacağı öğrenildi.

"İktidar gücünü herkesin malına mülküne el koymak için kullanıyor!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "HERKESİN MALINA MÜLKÜNE EL KOYABİLME HAKKINA SAHİP OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR

İktidar gücünü herkesin malına mülküne el koymak için kullanıyor. Bu iktidar kanunları hiçe sayarak herkesin malına mülküne el koyma hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Amaçları tamamen korku yaratarak ülkeyi yönetmek. Ama halkımız bu zulmü görüyor. Her yapılan el koymanın halkımıza verilen hizmeti engellediğini görüyor. Halkımız iktidarın yaptığı zulme gür sesini de yükseltiyor artık. CHP iktidarımızla bu zulümler bitecek. Ülkemiz ve milletimiz rahatlayacak. Milletimiz derin bir oh çekecek." dedi.