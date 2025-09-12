Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'daki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kritik bir altyapı projesini hayata geçiriyor. Kemal Baysak Bulvarı'nı İZBAN hattı üzerinden Şemikler Mahallesi'ne ve Anadolu Caddesi'ne bağlayacak yeni imar yolu, bölgenin ulaşım ağını baştan sona dönüştürecek. Aynı zamanda İzmir'in en uzun sokaklarından biri olan 1671 Sokak, bu projeyle birlikte kesintisiz olarak Mavişehir'e kadar uzatılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çalışmaları yerinde inceleyerek, bu projenin Karşıyaka trafiği için önemli bir rahatlama sağlayacağını belirtti.

Proje detayları ve gelişmeler

İzmir'in dört bir yanında devam eden ulaşım yatırımlarının bir parçası olan bu proje, kentin trafiğini rahatlatmayı ve kesintisiz bir akış sağlamayı hedefliyor. Karşıyaka aksında hayata geçirilecek bu çalışma, Kemal Baysak Bulvarı'nı Şemikler Mahallesi ve Anadolu Caddesi'ne bağlayacak bir taşıt köprüsü ve yeni imar yolunu içeriyor. Başkan Tugay, projenin yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunarak, yapım sürecini ve proje detaylarını değerlendirdi. Kendisine eşlik eden belediye bürokratlarıyla birlikte 1671 Sokak'tan Demirköprü'ye kadar yürüyen Tugay, aynı zamanda bölge sakinlerinin talep ve görüşlerini de dinleme fırsatı buldu.

Başkan Tugay, özellikle 1671 Sokak'ın kent trafiği içindeki önemine vurgu yaparak, "Bu yol bir yere kadar geliyor, ancak önündeki yapılar nedeniyle ilerleyemiyordu. Mavişehir İZBAN hattının Şemikler tarafıyla birleşmesi mümkün olmuyordu. Kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra hemen çalışmalara başladık. Çok kısa bir süre içinde bu yolu tamamlayıp trafiğe açacağız. Böylece Karşıyaka için trafik sorununu çözecek önemli bir adım atmış olacağız," dedi.

Kesintisiz ulaşım ve finansal yük

Yalı Mahallesi'nden geçen Kemal Baysak Bulvarı'nı Ordu Bulvarı'na bağlayacak olan 350 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki yeni yolun çalışmaları hızla devam ediyor. Bu yol üzerinde yer alacak taşıt üst geçidi için de imalat sürecinin yakın zamanda başlayacağı belirtildi. Proje kapsamında, Cahar Dudayev Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasında kesintisiz bir bağlantı kurulacak. Bunun için 62 yapının kamulaştırma ve yıkım işlemleri tamamlandı.

Projenin bir diğer önemli ayağı ise Şemikler Mahallesi'nde bulunan 1671 Sokak'ın, 6285/1 Sokak ile 6306 Sokak arasındaki 400 metrelik kısmının taşıt trafiğine açılması. Kamulaştırması tamamlanan bu güzergah, Mavişehir ve Şemikler İZBAN istasyonları arasında yaklaşık 1 kilometrelik yeni bir güzergah oluşturacak. Bu yol, bir gidiş bir geliş olmak üzere araç trafiğine açılırken, yayalar için de güvenli kaldırımlar inşa edilecek. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem araç hem de yaya trafiğinde önemli bir rahatlama yaşanması bekleniyor. Başkan Tugay, projenin tamamlanmasıyla birlikte Karşıyaka'daki ulaşım sorununa kalıcı bir çözüm getireceklerini ve bu tür yatırımların İzmir'in genelinde devam edeceğini ifade etti.