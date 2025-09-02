Son Mühür/ Emine Kulak - 94. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl da bazı esnafın yüzünü güldürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, 29 Ağustos – 9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

"FUAR SAYESİNDE BAKKALLARIMIZIN CİROSU ARTIYOR"

İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emin Bağcı, fuarın özellikle fuar çevresindeki bakkallar üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti. Fuar sayesinde İzmir’e sadece kent içinden değil, çevre illerden de ziyaretçilerin geldiğini dile getiren Bağcı,“ Fuarın çevresindeki bayiiler durumdan ziyadesiyle memnun. Çünkü İzmir’e bir hareket geliyor. Çevre illerden de ziyaretçi geliyor. Kendi harcamalarının dışında İzmir bütçesine insanlar biraz daha katkıda bulunuyor. Böylelikle bakkallarımızın cirosu da artıyor” dedi.

“FUARIN ETKİSİ MERKEZDE HİSSEDİLİYOR”

Bağcı, fuarın etkisinin ağırlıklı olarak Kültürpark çevresinde hissedildiğini söyledi. Fuar alanına uzak bölgelerdeki bakkalların mevcut durumlarını koruduğunu ancak genel olarak şehre gelen turistlerin İzmir’i gezmesiyle birlikte turizm kaynaklı bir ekonomik hareketliliğin de yaşandığını vurguladı. “Fuar, sadece çevresindeki esnafı değil, dolaylı yoldan tüm İzmir’i etkiliyor” ifadelerini kullandı.

"YAZ SICAĞINDA SOĞUK İÇECEK TALEBİ ZİRVEDE"

Yaz mevsiminde bakkalların en çok içecek grubundan gelir sağladığını belirten Bağcı, bakkalların sunduğu soğuk içecek hizmetinin, zincir marketlere kıyasla avantaj oluşturduğunu söyledi. “Bakkallarımız hizmet sektörü. Soğuk olarak içecek servisi yaptıkları için özellikle yazın çok tercih ediliyorlar” dedi. Bu yaz yaşanan aşırı sıcaklar ve su krizi, bakkalların da zorlanmasına neden olduğunu söyleyen Bağcı, “Susuzluk su krizine sebep oldu. Esnafımız soğuk suya yetişemedi. Bu bir fırsat gibi görünse de geçici bir durumdur” diye konuştu.

“FUARLAR NEFES ALDIRIYOR, AMA YETMİYOR”

Bağcı, fuarın esnaf için geçici de olsa bir nefes alma fırsatı sunduğunu belirtti. “Fuar, 12 günlük bir etkinliktir. Fuar otelciliğiyle birlikte esnafı doğrudan etkiler. Kentte kalan para mutlaka esnafla paylaşılır” dedi.

“BAKKALLAR BİR BİR KAPANIYOR”

Öte yandan, sektörde genel görünüm umut vermiyor. Bağcı, son yıllarda bakkal sayısının hızla azaldığına dikkat çekti:

“Bakkal açanlardan çok kapatanlar var. Önceden açılanlar daha fazlaydı ama son iki yıldır bu tablo tersine döndü. Türkiye genelinde en fazla kapanan meslek grubu bakkallık oldu.”

“ZİNCİR MARKETLER BAKKALLARI ZORLUYOR”

Bağcı, 3 harfli zincir marketlerin her sokağa girmesiyle birlikte bakkalların yaşam alanlarının daraldığını ifade etti. “Zincir marketler sokak aralarına kadar girerek bakkalların iş yapmasını zorlaştırıyor” dedi. İzmir’in sahil şeridi avantajının yazın bakkallara bir miktar hareketlilik getirdiğini belirten Bağcı, “Ancak yaz bitince cirolar düşer, birçok bakkal da kapanır” diye ekledi.