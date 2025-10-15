Son Mühür / Atakan Başpehlivan Önümüzdeki Cuma günü olağan il kongresini düzenleyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde kooperatif yolsuzluğu iddiasıyla tutuklu olduğu cezaevinden geçtiğimiz günlerde ev şartıyla olan Şenol Aslanoğlu’nun tek aday olarak yarışması beklenirken, özellikle yönetim kurulu üyelikleri üzerinden genel merkezin kongreye müdahil olacağı iddia edildi.

Ensar Aytekin İzmir'e geliyor

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in ise Cuma günü yapılacak il kongresi öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda ilçe başkanlarıyla bir araya geleceği öğrenildi. Gerçekleşecek toplantıda kongre sürecine ilişkin detayların ele alınacağı, farklı senaryoların değerlendirilerek nihai kararın şekillendirileceği öğrenildi.

Şenol Aslanoğlu ile yola devam mı?

2023 yılında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği olaylı kurultayın ardından Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel’in, göreve geldiği günden bu yana İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile sorunlar yaşadığı biliniyor.

Bununla birlikte parti kulislerinde, Aslanoğlu’nun bir dönem daha görevine devam edeceği ancak özellikle yönetim kurulu yapılanması ve kurultay delegeleri noktasında genel merkezin kongre sürecine müdahil olacağı öne sürüldü.

Öte yandan ilçe başkanlarının önemli bir bölümünün ve özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi kanadının, Aslanoğlu’nun yeniden aday olmasından rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Bu durumun, Cuma günü yapılacak il kongresine giden süreçte dengeleri etkileyebileceği vurgulandı.