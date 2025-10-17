Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP İzmir İl Kongresi öncesinde siyasi kulisler hareketlendi. Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kongreye saatler kala, parti içi dengeleri etkileyecek önemli gelişmeler yaşanıyor. İl başkanlığı için adaylık süreçleri ve delegelerin pozisyonları netleşmeye başlarken, gözler kongrede yaşanacak olası gelişmelere çevrildi.

Kongrede tek aday ve blok liste yöntemi öne çıkıyor

Dün il başkanlığında Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in katıldığı toplantıda adaylık açıklayacağı iddia edilen ve destekçilerinin il başkanlığını basmasıyla kent gündemine tartışmaya neden olan CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın CHP lideri Özgür Özel ile telefonda görüşüp adaylık iddiasında vazgeçtiği ve kongrenin tek aday-blok liste yöntemiyle gerçekleşeceği öğrenildi.

Kaya adaylıktan vazgeçti

Deniz Yücel ve Murat Bakan’ın desteklediği bilinen Çağdaş Kaya’nın adaylık iddiasından vazgeçmesiyle birlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yakınlığıyla bilinen Çağatay Güç’ün, akşam saatlerinde gerçekleşecek il kongresinde tek aday olacağı ve Başkan Tugay’ın blok liste yöntemiyle kendine yakın isimleri il yönetim kurulu ve kurultay delegeleri listelerine yazabileceği iddia edildi.