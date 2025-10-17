İzmir'in Karabağlar ilçesi, Gediz Kavşağı'nda önceki gün sabaha karşı yaşanan trafik kazası, genç bir hayatı sonlandırarak büyük üzüntüye neden oldu. Motosikletli kurye 20 yaşındaki Kaan Mert Sağlam'ın yaşamını yitirdiği kazada, taksi şoförü İsmail Biçici (50), adli makamlarca yürütülen soruşturma sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kavşakta meydana gelen feci çarpışma

Feci kaza, gece 03.30 sularında Gediz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki İsmail Biçici yönetimindeki 35 T 6520 plakalı ticari taksi, kavşak içerisinde dönüş yaptığı sırada, Gaziemir istikametinden gelmekte olan ve mesaisini tamamlayıp evine doğru ilerleyen 20 yaşındaki kurye Kaan Mert Sağlam'ın kullandığı 35 BRK 254 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan genç kurye Kaan Mert Sağlam, asfalt zemine savrularak ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık ve emniyet birimleri intikal etti.

Taksi sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaza yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı detaylı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Kaan Mert Sağlam'ın olay yerinde ne yazık ki hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kuryenin cansız bedeni, polis ekiplerinin kaza mahalindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Polis, kazaya karışan ticari taksinin sürücüsü İsmail Biçici'yi gözaltına alarak emniyet merkezine götürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen taksi şoförü İsmail Biçici, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak Buca Cezaevi'ne gönderildi.