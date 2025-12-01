Son Mühür / Atakan Başpehlivan Dün olağan kurultay sürecini tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nde özellikle İzmir’den Parti Meclisi’ne yazılan isimler üzerinden kent siyasetinde önemli değişikliklerin yaşanacağı, Bakan-Yücel işbirliğindeki hakimiyetin azalabileceği öne sürüldü.

CHP İzmir’de Bakan-Yücel dönemi bitiyor mu?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in tek aday ve tek anahtar listeyle yarıştığı kurultayda İzmir genelinde önemli değişikliklerin yaşandığı gözlemlenirken, CHP lideri Özel’in özellikle merkez sağ siyasetin önemli isimlerinden Salih Uzun’u ve İzmir’de etkin siyaset yapma tarzı ile başta genel merkez olmak üzere tabanın takdirinin kazanan Ednan Arslan’ın PM üyeliğine yeşil ışık yapması dikkat çekerek, kentte bir süredir yer alan Bakan-Yücel etkisini kırmaya yönelik bir hamle olarak yorumlandı.

Tugay’a yakın isimler PM’ye giremedi

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yakın isimlerin CHP lideri Özel’in anahtar listesinde yer alamadığı gözlemlenirken, Başkan Tugay’ın uzun zamandır aralarının bozuk olduğu bilinen Bakan-Yücel ikilisine karşı PM’deki diğer isimlerle ortak siyaset yapabileceği ve bu söz konusu ikiliyi geri plana atabileceği iddia edildi.

İzmir’den üç isim MYK’da iddialı

Kulis bilgilerinin yoğunlaştığı Parti Meclisi sürecinin ardından gözler, asıl hareketliliğin yaşanabileceği MYK belirleme aşamasına çevrildi. Ankara koridorlarında konuşulanlara göre İzmir’den Ednan Arslan, Yankı Bağcıoğlu ve Selin Sayek Böke’nin MYK için güçlü adaylar arasında yer aldığı ifade edilirken, CHP’ye yakın kulisler Genel Başkan Özgür Özel’in özellikle bu üç isme yönelik tercih ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü.