Son Mühür / Atakan Başpehlivan Konak Belediyesi'nin desteğiyle restore edilen Tarihi Kıllıoğlu Hamamı 'Boşluk Aralık Mesafe' isimli karma sergi ile kapılarını vatandaşlara ve sanatseverlere açtı.

Nilüfer Çınarlı Mutlu: Basmane için tarihi bir gün

Açılış töreninde konuşan ve Basmane için tarihi bir günde birlikte olduklarını kaydeden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Basmane için tarihi bir günde birlikteyiz. Buradaki tarihi yağı stoğunu restore etmek için yola çıktık. Bugün bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Önümüzdeki günlerde sanatçıların eserleriyle burası canlanacak. Mekanları hafıza olarak görüyoruz. Bunların modern dokunuşlarla yapılarak tekrar tekrar yaşatılması çok kıymetli. Gerçekten çok güzel bir restorasyon çalışması yapıldı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kentin mirasını sanatla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ferhunde Algaç Meriç: Burada büyük bir boşluk gördük

Mekanın tarihi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ferhunde Algaç Meriç, "Bu mekanı bu hale getiren Konak Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Biz bu mekanı ilk gördüğümüzde burada büyük bir boşluk gördük. Aynı zamanda 18 yüzyıldan kalma bu mekanın günümüz ile bir aralık oluşturmasını istedik. Birlikte çalıştığım sanatçı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim." dedi.

Varol Topaç: Teklif ilk geldiğinde baya düşündük

Son olarak, tarihi hamam hakkında değerlendirmelerde bulunan sanatçı Varol Topaç ise "Zor bir mekan, ilk teklif geldiğinde baya bir düşündük sonra birlikte çalışmaya karar verdik. Son noktaya geldik. Ben tekrardan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.