Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütü, bugün iki ayrı kaybın üzüntüsünü bir arada yaşıyor. Karabağlar Belediyesi’nin 2019–2024 dönemi CHP Meclis Üyesi Mümtaz Rodos’un yaşamını yitirdiği öğrenildi. Uzun yıllar partisinde aktif görev alan Rodos’un vefatı partililer arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Mümtaz Rodos’un cenazesinin bugün saat 15.00’te Balçova Cemevi’nden kaldırılacağı, ardından defnedileceği bildirildi. CHP Karabağlar İlçe Başkanlığı ve partili arkadaşları, Rodos’un ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

BAŞKAN KAYA'NIN ABLASI DA VEFAT ETTİ

Öte yandan, sabah saatlerinde bir başka acı haber de CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın ablasının vefatıyla geldi. Kaya’nın ablasının ölümü, Buca ilçe örgütünde derin bir üzüntüye neden oldu.

Aynı gün iki değerli ismini kaybeden CHP İzmir örgütü, kent genelinde büyük bir yas havasına büründü. Partililer, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla her iki aileye de sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.