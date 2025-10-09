Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-107, 7 Ekim sabahı saat 06.20 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bulunan bir grup göçmen ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmeni kurtararak güvenli şekilde karaya çıkardı.

Çeşme’de can salı içinde 37 göçmen bulundu

Aynı gün saat 09.30’da Çeşme açıklarında görev yapan TCSG-30 ve KB-118 numaralı Sahil Güvenlik Botları, can salı içerisinde sürüklenen 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler, sağlık kontrolünden geçirilen göçmenleri karaya çıkardıktan sonra gerekli işlemler için ilgili kurumlara teslim etti.

Dikili’de yasa dışı geçiş önlendi: 44 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik’in yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında saat 06.50’de Dikili açıklarında hareket hâlinde olan bir lastik bot tespit edildi.

TCSG-84 ve KB-7 botları tarafından durdurulan botta bulunan 44 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, göçmenlerin yasa dışı geçiş hazırlığında olduklarını belirledi.

Foça açıklarında 29 kişi daha yakalandı

Aynı gün saat 12.25 sıralarında Foça açıklarında devriye görevi yapan KB-117 numaralı Sahil Güvenlik Botu, başka bir yasa dışı geçiş girişimini tespit etti. Yapılan müdahale sonucunda 29 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

158 göçmen İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Seferihisar, Çeşme, Dikili ve Foça açıklarında düzenlenen operasyonlarda toplam 158 düzensiz göçmen kurtarıldı veya yakalandı.

Sağlık kontrolleri ve kimlik tespit işlemlerinin ardından göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.