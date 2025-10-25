Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nda yeni dönem çalışmaları başladı. İl Başkanı Çağatay Güç, 40 kişilik yönetim kurulu üyeleriyle üç gün boyunca birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

ÜYELERLE TANIŞTI, ÖZGEÇMİŞLERİNİ ALDI

Güç, her yönetim kurulu üyesiyle yaklaşık 30 dakikalık bireysel görüşmeler yaparak hem tanıştı hem de üyelerin özgeçmişlerini (CV) aldı. Bu süreçte yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumluluk alanlarına dair ön değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.

GÖREV DAĞILIMI PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda görev dağılımı ve komisyon görevlendirmeleri, pazartesi günü saat 13.00’te yapılacak yönetim kurulu toplantısında duyurulacak.

“UZMANLIĞA GÖRE GÖREVLENDİRME”

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görev dağılımında üyelerin taleplerinden çok uzmanlık alanları ve deneyimleri dikkate alınacak.