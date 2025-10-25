Son Mühür/ Beste Temel - Buca Belediyesi, ücretsiz okul öncesi eğitim alan çocuklar için yüzme dersleri başlattı. Başkan Görkem Duman, “Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bir geleceğe adım atmaları için tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği için yüzme dersi

Buca Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle ücretsiz hizmet veren Yarı Zamanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri’nde yeni bir uygulama hayata geçirdi. Merkezlerde eğitim alan 5 yaş grubu çocuklar, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme derslerine katıldı. Ücretsiz olarak düzenlenen derslerde minikler hem eğlendi hem de suyla tanışmanın mutluluğunu tattı.

Gelişime katkı sağlayan proje

Yüzme dersleri sayesinde çocukların kas ve iskelet sistemleri güçlendi, özgüvenleri arttı ve sosyalleşme becerileri gelişti. Uzman eğitmenlerin gözetiminde yapılan dersler, çocukların hem fiziksel hem de duygusal gelişimine katkı sundu.

Duman: “Eğitim dört duvarla sınırlı değil”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, projenin sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda sosyal bir eşitlik adımı olduğunu belirtti: “Her çocuğun kaliteli ve kapsayıcı eğitime erişim hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu inançla ücretsiz okul öncesi merkezlerimiz aracılığıyla ekonomik zorluk yaşayan ailelerimizin yükünü hafifletmeyi hedefledik. Eğitimin sadece dört duvar arasında kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek en temel görevimiz. Eğitimde ve sporda fırsat eşitliğini sağlamak sosyal belediyeciliğin temel taşıdır. Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bir geleceğe adım atması için tüm imkânlarımızı seferber ettik.”

Ailelerden büyük memnuniyet

Uygulamadan yararlanan aileler, yüzme derslerinin ücretsiz olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Veli Esin Doğan, “Çocuğum çok mutlu. Onun bu mutluluğunu görmek beni de sevindiriyor. Ücretsiz kurs imkânı sağladıkları için çok memnunuz” dedi. Veli Ayfer Özdemir, kursların dar gelirli aileler için önemli bir fırsat sunduğunu belirtirken; Eda Biriş ise, “Kızım kendini çok daha iyi hissetti, arkadaş çevresi edindi, sosyalleşti. Bu imkânı sağladığı için Görkem Bey’e Buca halkı adına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.