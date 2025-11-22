Son Mühür- CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, kongre sürecini, belediye örgüt ilişkilerini, saha çalışmalarını değerlendirdiği bir açıklamasında, aralarında İzmirli Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Rıfat Nalbantoğlu’nun da yer aldığı 10 milletvekilinin, CHP Lideri Özel’e gönderdiği “İddianame” mektubuna sert çıkarak, “Siyasi geleceğini göremeyenler, bu isimler bizim yanımızda yoklar… Ne alanda ne örgütün yanında… Genel merkezimize karşı bir savaş içindeler. Alanda zaten o vekillerden bir beklentimiz kalmadı” demişti. Çapın, açık mektubu ihanet olarak değerlendirdiğini söylemişti.

'SAHADA YOK' AÇIKLAMARINA KARŞI AÇIKLAMA

CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Çapın’ın kendisi hakkında yaptığı sahada yok açıklamalarını sert bir dille yanıtladı. Kılıç, açıklamasında bu iddianın kötü niyetli iftira ve ucuz siyasi manevra olduğunu belirtti.

"ÇAPIN'IN AÇIKLAMALARI HADDİNİ AŞMANIN ÖTESİNDE..."

Kılıç'ın açıklaması şu şekilde;

"Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın ismimi ağzına alarak yaptığı mesnetsiz açıklamalar, haddini aşmanın ötesinde, tamamen gerçek dışıdır. Kendisiyle CHP üyeliği dışında ne yaşam tarzı ne de dünya görüşü olarak hiçbir ortak yanımız yoktur."

"SAHADA YOK DEMEK KÖTÜ NİYETLİ İFTİRA"

"Ben, 1999 yılında sandık müşahitliğiyle başlayan siyasi mücadelem boyunca; ilçe gençlik kolu yöneticiliği, il gençlik kolu başkanlığı, disiplin kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığı, iki dönem il sekreterliği, iki dönem Parti Meclisi üyeliği ve iki dönem milletvekilliği görevlerini yürüttüm. TBMM’de üç ana komisyon, iki alt komisyon, dört araştırma komisyonu üyeliği yaptım; iki buçuk yıl TBMM Divan Katip Üyesi olarak görev yaptım. İzmir de dahil 73 ilde birden fazla olmak üzere saha çalışması yaptım, yüzlerce soru önergesi, araştırma önergesi ve kanun teklifi verdim, bugün de milletvekilliği görevimi aynı kararlılıkla sürdürüyorum. Dolayısıyla “sahada yok” demek, kötü niyetli bir iftiranın ötesinde tam bir cehalet ve ucuz bir siyasi manevradır."

"Evet, benim olmadığım bir saha vardır; Belediye başkanlarının işine karışmam. Sahip olduğum erki kullanarak örgütü dizayn etmeye kalkmam. Belediye rantının etrafında gezmem. İşçi alımlarında alavere dalavere çevirmem. Belediye meclis üyesi listeleri ve aday belirleme süreçlerinde garip işlerin içine girmem. Kamu adına üstlendiğim yetkiyi, hiçbir zaman eşime, dostuma, çocuğuma(!) makam sağlama aracına dönüştürmem. Bahsettiğiniz çalışma sahaları buralar ise doğrudur buralarda beni göremezsiniz."

"KENDİ YAPTIKLARINIZA BAKIN"

"Bu nedenle Bornova İlçe Başkanı’na açık ve net söylüyorum: Haddinizi aşmışsınız. Önce kendi yaptıklarınıza, kendi ilişkilerinize, kendi çelişkilerinize bakın. Partiyi kendi küçük hesaplarınızın malzemesi yapmayın. Siyaseti bilmeyenlerin, emeği olmayanların, sorumluluk taşımayanların benim adımı kullanarak kendine yer açmaya çalışması beyhude bir çabadır. Bugün çıkıp “siyasi geleceklerini göremiyorlar” diyenler asıl amaçlarının kendi çıkarları olduğunu ortaya koymaktadır."

"YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR MİSALİ"

Benim herhangi bir pazarlığım yok, hesabım yok. Tek amacım Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarıdır. Ama görüyorum ki bazıları kendi gelecek korkularını bize yansıtmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti bir kariyer alanı değil, bir mücadele alanıdır. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali… Fazla ileriye gittiniz, susuyorsak partiye olan hassasiyetimizden ve edebimizdendir."