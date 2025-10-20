Son Mühür / Alper Temiz - İzmir’de CHP İzmir İl Başkanlığı’na aday gösterilen ve 18 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen 39. Olağan İl Kongresi’nde tek aday olarak seçilen Çağatay Güç, toplam 650 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu ortamda 473 geçerli oyun 447’sini alarak yeni il başkanı oldu. Ancak, seçim öncesi ve seçim sürecinde eski yönetim kurulu üyeleri tarafından dile getirilen iddialar, sürecin usulüne uygun işlemediğini öne sürüyor.

Bazı eski yönetim kurulu üyeleri şu iddialarda bulundu;

“Adaylık MYK’dan geçmedi”

“Çağatay Güç’ün adaylığı MYK’dan çıktı mı? Bu süreç şaibeli. 24 saat önce MYK toplanmadı ve böyle bir karar almadı. Ancak geriye dönük bir karar için, daha sonraki toplantısında ‘şu tarihten geçerli olacak’ şeklinde bir Çağatay Güç adaylığı MYK’dan geçirilecek. Sadece imza toplanması için MYK üyelerine kağıt dolaştırıldı. Ancak bu defa da tüm MYK üyelerinin aynı kentte, Ankara’da bulunması gerekir ve bu nedenle ıslak imzaların nasıl alındığı konusu şaibeli.”

“İl Yönetimi’nin 30’dan 40’a çıkartılması kararı PM’den geçmedi”

“Öte yandan İl Yönetim Kurulu sayısının 30’dan 40’a çıkartılması için tüzükte İl Yönetim Kurulu önerisi ve PM kararı şartı vardır. Ancak PM böyle bir karar almadı. Bu kararı da geriye dönük olarak alacaklar. Ancak eski Yönetim Kurulu üyelerinden sayının 30’dan 40’a çıkması amacıyla geriye dönük karar için imza istendiğinde, eski yönetim kurulu üyeleri ‘Biz imza atmayacağız’ diyor. Genel Merkez, ‘Bu 30 kişiden öneri imzası alınacak, 30’dan 40’a çıkartılması için PM toplantısında şu tarihten geçerli olmak üzere karar alınacak’ diyecek. Ancak PM geriye dönük karar alamaz”

“Bazı asil üyeler, yedek üyelerden daha az oy aldı ve cinsiyet kotası sağlanmadı”

“Bir iptal davası daha olabilir. 40 kişilik listede ne asil ne yedek kadın kotası, ne de genç kotası şartı sağlanmadı. En düşük oy alan 40. kişi Orhan Polat 393 oy aldı. Polat’ın hemen altında yedek liste var ve yedeklerden bazıları Orhan Polat’tan daha fazla oy almış olmasına rağmen Polat’ın adı düşmüyor. Yedeklerden hiçbiri kadın kotası kriterlerine uymuyor. Apar topar bir liste yapıldığı belli. Eski yönetim kurulundan 11 kişi yeni listeye seçildi ancak 19 kişi listeye girmedi. PM’de alınacak geriye dönük kararla ilgili olarak da bu 19 kişinin imza vermeyeceklerini düşünüyoruz.”