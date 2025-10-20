Son Mühür- CHP'de geçtiğimiz hafta sonunda İzmir'le başlayan ve Ankara'yla İstanbul'la devam eden il kongreleri heyecanı vardı.

İzmir'de Şenol Aslanoğlu dönemi kapanıp Çağatay Güç dönemi başlarken Ankara'da Ümit Erkol ve İstanbul'da Özgür Çelik güven tazeleyerek yeni dönem için güvenoyu aldı.

Olağan kongre takvimi 22 Ekim'deki Hatay ve Tekirdağ kongreleriyle son nokta konulacak.

İl kongreleri sonrası kurultay delegelerini sandık başına getirecek kurultay tarihini belirlemek için acele edilmiyor.



Mutlak butlan ihtimaline karşı...



Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık koltuğuna geri dönüş ihtimalinin masada olduğu kurultay iptal davası 24 Ekim'de görülmeye devam edecek.

Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi'nden çıkacak karara göre CHP kurmayları kurultay tarihi için karar verecek.

Olası bir mutlak butlan kararına karşı kurultay tarihinin 8-9 Kasım ya da 15-16 Kasım tarihlerinden birinin seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Mahkemenin iddiaları reddi ya da erteleme kararı vermesi halinde kurultay için kafalardaki tarih 29-30 Kasım olarak görülüyor.