Son Mühür / Atakan Başpehlivan Metropol ilçelerindeki kongre süreçlerini başarıyla tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler Ekim ayında düzenlemesi beklenen il kongresine çevrildi. CHP Genel Merkezi’nin tutuklu il başkanı Şenol Aslanoğlu ile yol yürümek istemediği öğrenildi.

CHP İzmir İl Kongresi çift adaylı mı olacak?

Konak, Karabağlar, Bayraklı, Bornova ve Buca gibi büyük ilçelerde kongre süreçlerini tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan il kongresine farklı isimlerin müdahil olabileceği ve genel başkan Özgür Özel’in tek adaylı kongre isteğine rağmen birden fazla ismin aday olarak çıkabileceği öne sürüldü.

Çağdaş Kaya çalışmalarını yoğunlaştırdı

Özellikle, CHP İzmir Milletvekili ve Partisi Sözcüsü Deniz Yücel'e yakınlığıyla bilinen Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın il başkanlığı için çalışmalarını ekibiyle birlikte yoğunlaştırdığı öğrenilirken, metropol ilçelerdeki genç belediye başkanlarının Çağdaş Kaya'nın adaylığına sıcak baktığı ve desteklediği öğrendildi. Ayrıca geçtiğimiz pazar günü Konak'ta gerçekleşen kongrede seçilen Buca kökenli siyasetçi Serkan Kalmaz'ın da Çağdaş Kaya ile birlikte çalıştığı iddia edildi.

Aziz Kocaoğlu'ndan geri dönüş sinyali

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın siyasi kulislerden edinilen bilgilere göre eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da il başkanlığı için çalışmalarını başlattığı ve önümüzdeki günlerde ilçe başkanlıklarına çeşitli ziyaretlere bulunacağı öne sürüldü. Bununla beraber CHP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız ve eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın da il başkanlığı için nabız yokladığı aktarıldı.