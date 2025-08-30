Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre süreci İzmir’de hızla ilerliyor. Delege seçimlerinin sona yaklaşmasıyla birlikte ilçe kongre tarihlerinin büyük bir kısmı belli oldu.

Takvime göre, Eylül ayında birçok ilçede sandıklar kurulacak.

İşte belli olan ilçeler;

13 Eylül: Buca, Torbalı, Güzelbahçe

14 Eylül: Bayraklı, Bornova, Urla

16 Eylül: Seferihisar

20 Eylül: Çiğli, Karabağlar, Balçova, Selçuk

21 Eylül: Karşıyaka, Konak, Gaziemir

23 Eylül: Dikili

Ayrıca Menderes ilçesinde kongre, 4 Ekim tarihinde yapılacak.

Kongreler sırasında yeni ilçe başkanları ve yönetimleri belirlenecek, partinin örgütsel yapısı güncellenecek.

Muhabir: Emine Kulak