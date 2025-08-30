Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre süreci İzmir’de hızla ilerliyor. Delege seçimlerinin sona yaklaşmasıyla birlikte ilçe kongre tarihlerinin büyük bir kısmı belli oldu.
Takvime göre, Eylül ayında birçok ilçede sandıklar kurulacak.
İşte belli olan ilçeler;
13 Eylül: Buca, Torbalı, Güzelbahçe
14 Eylül: Bayraklı, Bornova, Urla
16 Eylül: Seferihisar
20 Eylül: Çiğli, Karabağlar, Balçova, Selçuk
21 Eylül: Karşıyaka, Konak, Gaziemir
23 Eylül: Dikili
Ayrıca Menderes ilçesinde kongre, 4 Ekim tarihinde yapılacak.
Kongreler sırasında yeni ilçe başkanları ve yönetimleri belirlenecek, partinin örgütsel yapısı güncellenecek.
Muhabir: Emine Kulak