İzmir’in Bornova ilçesinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Bekir Türkoğlu, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için “Askıda Elbise” projesini hayata geçirdi. Muhtarlık binasının önünü butiğe dönüştüren Türkoğlu, hayırseverlerden topladığı yeni ve ikinci el kıyafetleri askılara asarak mahallede ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara ulaştırıyor.

Alışveriş hissiyle rencide olmadan yardım

Türkoğlu, kıyafetlerin çuval veya tezgâh üzerinde değil, butik düzeninde sergilenmesine özen gösteriyor. “Bir çocuk buraya geldiğinde annesine ‘Bunu da satın alabilir miyiz?’ diye soruyor. Çocuk, burayı bir butikten alışveriş yeri sanıyor. Böylece aile de çocuk da rencide olmuyor” diyen muhtar, bugüne kadar 200-300 çuval kıyafet dağıttıklarını belirtti.

‘Bir çocuk da sen giydir’ kampanyası

Okulların açılmasına kısa süre kala “Bir çocuk da sen giydir” kampanyası başlatan Türkoğlu, önce kendisinin bir çocuğu giydirdiğini, ardından vatandaşlardan da destek geldiğini söyledi. Bu kampanya kapsamında şu ana kadar 7-8 çocuğun giydirildiğini aktaran Türkoğlu, “Oturmak yerine kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Yerinde duran değil, koşturan bir muhtar olmaya gayret ediyorum” dedi.