Son Mühür- Gazeteci Fatih Altaylı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ı kızdırdı.

Altaylı'ya isim vermeden, “Merkepler adam olur, sen adam olmazsın.” diye seslenen Kılıç,

''Önce Alevilik üzerinden hedef aldılar, tutunamadılar. Şimdi de eşini diline dolayarak siyaset yapmaya kalkıyorlar.

“CHP’li vekil” masalları üzerinden kurgulanan bu dedikodular; akıl tutulmasının, ahlak erozyonunun ve siyaset tükenmişliğinin resmidir.

Bu seviyesizliğe aracı olanları da okurlarına havale ediyorum.'' mesajı verdi.



Fatih Altaylı ne demişti?



Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunmasına rağmen ''Fatih Altaylı yorumluyor'' programına cezaevinden yazdığı notlarla katılan Altaylı son programında hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu’na çok yakın vekillere “Partinin ve seçmenin kendisini istemediğini artık görmüyor mu?” diye sordum. diyen Kılıçdaroğlu,

“Halkı ve partiyi önemsemez” yanıtını aldım.

Üstelik “Esas sorun eşi Selvi Hanım bile olabilir” dediler.'' ifadelerine yer vermişti.