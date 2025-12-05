İzmir'in Torbalı ilçesindeki özel eğitim öğrencisi 14 yaşındaki Atakan Cengiz, güçlü hafızasına kaydettiği karikatür çizimlerini okul duvarlarına aktararak herkesi hayrete düşürüyor. Torbalı Özel Eğitim Meslek Okulu'nda görev yapan özel eğitim öğretmeni Esma Narlıkaya, "Atakan, okuduğu metinleri görselleştirebilen bir öğrencimiz. Bu yeteneği keşfettiğimizde, görsel sanatlar öğretmenlerimizle birlikte kendisini desteklemeye başladık. Okul duvarlarına çizdiği karikatürler, görenlerin takdirini topluyor" sözleriyle Atakan'ın yeteneğine dikkat çekti.

Güçlü hafıza ve resim yeteneği dokuz yaşında ortaya çıktı

Sündüs Hanım (39) ve Ahmet Bey (42) Cengiz çifti, özel gereksinimli oğulları Atakan Cengiz'in sıra dışı hafızasını ve resim yapma becerisini Atakan 9 yaşındayken fark etti. Anne Sündüs Cengiz, bu keşif anını şöyle anlattı: "Beş yıl önce komşumuzda gördüğü bir oyuncağı tarif etmeye çalıştı ama ne demek istediğini tam anlayamadık. O da odasına giderek yaklaşık beş dakika içinde o oyuncağın çizimini yapıp bize getirdi." Bu olayın ardından yeteneğini keşfettikleri Atakan'a sanatsal alanlarda destek olmaya başladıklarını belirten Cengiz, oğullarının okulun boş kalan duvarlarını karikatürleriyle renklendirdiğini ifade etti.

Sündüs Cengiz, Atakan'ın çizime olan tutkusunu ve hızını vurgularken, "Çizim yapmayı çok seviyor ve sürekli karikatürler üretiyor. Önüne bir kâğıt koyduğumuzda, beş dakikadan daha kısa sürede harika çizimler ortaya çıkarıyor. En çarpıcı yanı ise, tüm karikatürlerini hiçbir yere bakmadan, tamamen hafızasından çiziyor olması. Öğretmenleri bile çizimleri ilk gördüklerinde 'Bir yerden bakarak mı yapıyor?' diye sormuştu. Ancak Atakan'ın hafızası inanılmaz güçlü. Yıllar önce gördüğü karakterleri ve nesneleri bile silgi kullanma ihtiyacı duymadan çizebiliyor. Bazen yarım saat içinde bir defteri baştan sona resimlerle doldurabiliyor" dedi.

Resmin yanı sıra müzikle gelen mutluluk

Atakan'ın resim yeteneğinin yanı sıra piyanoda da başarılı olduğunu belirten anne Sündüs Cengiz, oğlunun sanata olan ilgisine dikkat çekti. "Kuzenimizin evine misafirliğe gittiğimizde piyanoyu denemek istedi ve kısa süre sonra istediği eserleri birebir çalmaya başladı. Bu durum bizi çok şaşırttı," diyen Cengiz, hemen bir piyano aldıklarını ve müzik öğretmeni Duygu Hanım ile çalışmalara başladıklarını aktardı. Beş aydır haftada bir gün piyano eğitimi alan Atakan'ın hızlı ilerlediğini ve şu anda 5-6 şarkıyı notalarını öğrenerek çalmaya devam ettiğini belirten Cengiz, "Bizim için önemli olan Atakan'ın hayatında zorlama olmadan, sevdiği ve mutlu olduğu ilgi alanlarına yönelmesini desteklemek" ifadelerini kullandı.

Okuldan tam destek: "Okuduklarını görselleştirebilen bir çocuk"

Torbalı Özel Eğitim Meslek Okulu'nda Atakan'ın özel eğitim öğretmeni olan Esma Narlıkaya, Atakan'ın akademik derslerde sık sık resim yapma eğiliminde olduğunu fark ettiklerini söyledi. Narlıkaya, "Atakan, kitaplarda okuduklarını resmedebilen ender bir yeteneğe sahip. Bu durumu keşfettiğimiz anda, görsel sanatlar öğretmenlerimizle koordineli bir çalışma başlattık. Okulun duvarlarına yaptığı karikatürler, ilk bakışta daha önce başkası tarafından çizilmiş izlenimi verse de, Atakan'ı izleyen herkes onun yeteneğine inanıyor. Temel hedefimiz, aile, okul ve sosyal çevre iş birliğiyle Atakan'ı bağımsız bir birey olarak hayata hazırlamaktır" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Erdem Kaya da, okulun Temmuz 2025 döneminde İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu'nun destekleriyle faaliyete geçtiğini belirterek, mesleki eğitimin yanı sıra akademik eğitim de verdiklerini kaydetti. Kaya, "Öğrencilerimizi ilgi alanları ve özel yetenekleri doğrultusunda yönlendiriyoruz. Atakan gibi sıra dışı yeteneklere sahip öğrencilerimizin gelişimine ayrı bir önem veriyoruz. Daha önce boş olan okul duvarlarımız, şimdi Atakan'ın özgün karikatürleriyle canlandı.