TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Söke 1970 Spor, geçtiğimiz hafta sahasında aldığı galibiyetin ardından bu kez deplasmanda İzmir Çoruhlu FK’yı 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

İlk yarıda gelen gol

Karşılaşmanın 42’nci dakikasında Kubilay Köylü’nün kaydettiği gol, Aydın temsilcisine galibiyeti getiren tek sayı oldu. Söke ekibi devreyi önde kapatırken, ikinci yarıda da skor avantajını korumayı başardı.

Kırmızı kartlar damga vurdu

Mücadelenin son bölümlerinde tansiyon yükseldi. İzmir Çoruhlu’dan Vefa, Söke 1970 Spor’dan ise Berkay kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Puan durumundaki tablo

Arka arkaya ikinci galibiyetini alan Söke 1970 Spor, puanını 8’e yükselterek üst sıralara tırmandı. Ev sahibi İzmir Çoruhlu ise 4 puanda kalarak haftayı puansız kapattı.