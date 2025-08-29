Son Mühür/ Beste Temel - Çeşme’nin kültürel ve sosyal yaşamına hem sanat hem spor alanında katkı sunan müzik öğretmeni Mustafa Boran Durgun, ilçede bir ilke imza attı. Çeşme Kaymakamlığı’nın desteğiyle, tarihi Çeşme Kalesi’nde ilk kez bir müzik klibi çekildi. Piyano sanatçısı ve eğitimci Durgun’un dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan “Starlight Moment” serisinin dördüncü eseri “Starlight Moment 4 – Waltz” için hazırlanan klip, kalenin tarihi atmosferinde kayda alındı.

Dünyada ilk piyano serisi

Mustafa Boran Durgun’un “Starlight Moment” serisi, seri halinde bestelenen ilk piyano eserleri olarak dikkat çekiyor. Daha önce yayınlanan parçalar, dijital platformlarda yüz binlerce dinlenmeye ulaştı. Serinin son eseri “Starlight Moment 4 – Waltz”, yalnızca bir ay içinde YouTube’da 100 bin izlenmeyi geçti. Serinin üçüncü eserinin klibi Alaçatı Değirmenleri’nde çekilmişti.

Çeşme’den ilham alan sanatçı

Eserlerine ilhamını Çeşme’den alan Durgun, ilçenin ilk oda orkestrası “Trio Blue” ve ilk okul orkestrası “Mavi Canlar”ın da kurucusu. Hem sahne hem de eğitim çalışmalarıyla Çeşme’yi kültürel anlamda zenginleştirmeyi sürdürüyor.

Sanat ve sporun buluştuğu isim

Ege Üniversitesi öğretim görevlisi ve Çeşme Ulusoy Denizcilik Lisesi müzik öğretmeni olan Durgun, sanatın yanı sıra spor alanında da aktif. Türkiye Yelken Federasyonu İletişim Kurulu üyesi ve yelken antrenörü olarak bugüne kadar yüzlerce öğrenciyi yelken sporuyla tanıştırdı.

Yelken ve sörfte öncü çalışmalar

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi öğrencilerini ilk kez sörf ve yelkenle buluşturan Durgun, iki yıldır aralıksız sürdürdüğü çalışmalarıyla bu sporların bölgede yaygınlaşmasına öncülük ediyor.