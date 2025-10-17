Son Mühür- Kongre takvimini sürdüren CHP'de 39. Olağan İzmir Kongresi Celal Atik Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak.

Yargılandığı kooperatif davasında ev hapsiyle tahliye edilen Şenol Aslanoğlu'nun adaylığından vazgeçen Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kurmay kadrosu içinde yer alan Çağatay Güç isminde karar kılmıştı.

Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın adaylık girişimi ise genel merkez vetosuna takıldı.



Divan Başkanı Murat Emir mi?



Divan Başkanlığını CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in yapmasının beklendiği kongrede rekabet başkanlık yarışında değil, il yönetimi ve kurultay delege listesinde düğümlenmiş durumda.

Hemen hemen bütün ilçelerden seçim çarşaf liste olsun yönünde istek geldiği belirtiliyor.

Ancak, partinin emektar isimleri kongrenin başlangıç saati olan 17.30'a dikkat çekerek, ''Belli ki blok liste olması yönünde bir arzu var. Normalde sabah başlayan kongre bile çarşaf listelerin sayılması için ertesi güne kadar sürerdi. Demek ki blok listeyle iş fazla uzamadan bitirmek istiyorlar'' değerlendirmesinde bulunuyor.