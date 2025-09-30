CHP İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanvekili Barış Özdemir, kongre tarihinin netleştiğini duyurdu. Özdemir, ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözlerin il kongresine çevrildiğini belirterek, “İl kongremizi 17 Ekim Cuma günü toplama kararı aldık” dedi.

“Her anlamıyla tarihi bir kongre olacak”

Barış Özdemir, CHP İzmir örgütünün birlik ve beraberlik içinde bir kongreye hazırlandığını ifade etti. “Bu kongre, CHP örgütlerinin amiral gemisi olan İzmir örgütümüzün gücünü ve kararlılığını gösterecek” diyen Özdemir, kongrede verilecek mesajın CHP’nin iktidar yürüyüşüne katkı sunacağını vurguladı.

Şenol Aslanoğlu’na özgürlük vurgusu

Özdemir, 13 Ekim’de görülecek duruşmada siyasi tutsaklık süreci devam eden İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun özgürlüğüne kavuşacağına inandıklarını belirterek, “İnanıyoruz ki Aslanoğlu özgürlüğüne kavuşacak ve il kongremizin açılış konuşmasını kendisi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Kongre yeri ve saati belli oldu

39’uncu Olağan CHP İzmir İl Kongresi, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 17.30’da Kültürpark içinde bulunan Celal Atik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, alınan bu kararın partiye, İzmir’e ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.