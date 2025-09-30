21 aydır Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Naşit Birgüvi, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti. Birgüvi'nin yerine ise hangi ismin geleceği merak konusuydu. O isim ise netleşti.

İYİ Parti'den Zafer Partisi'ne!

İYİ Parti eski İzmir İl Başkanı Mehmet Sinan Bezircilioğlu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı'na atanan yeni isim oldu. Bezircilioğlu'na yeni görevinin Ankara'da tebliğ edildiği öğrenildi. Bezircilioğlu aynı zamanda bugün Ankara'da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya gelerek, il başkanı olarak atandığını gösteren yetki belgesini de aldı. Yeni bir siyasi rota çizen Bezircilioğlu, Zafer Partisi'nde siyasi kariyerine devam edecek.

Geçen yıl görevden alınmıştı!

Bezircilioğlu'nun, dönemin İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile gerginlik yaşadığı öne sürülmüş, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Mehmet Sinan Bezircilioğlu görevden alınmıştı. Genel Merkez aynı zamanda il yönetimi ve divan kurulunu da görevden almıştı. O dönem yaşanan bu gelişme, İzmir siyasetinde tartışma konularını da beraberinde getirmişti.

Bezircilioğlu atamayı doğruladı!

Ankara’da Genel Başkan Ümit Özdağ ile yaptığı görüşemenn ardından Zafer partisi il başkanlığı görevine getirildiğini doğrulayan Sinan Bezircilioğlu, “Siyasete yeniden dönüş yaptığım doğru. Sayın genel başkanımız Ümit Özdağ resmi açıklamayı yaptıktan sonra ben de bir açıklama yapacağım. Hedefimiz Zafer Partisini İzmir'de en yükseğe çıkarmak” dedi